Daytime Kitchen: Frankie Rowland’s Makes White Chicken Chile

Chef Ted Polfelt shares a great recipe for a White Chicken Chile.

White Chicken Chile (for nachos)

1/2 c onion, diced

1/4 c red pepper, diced

1/4 c green pepper, diced

1 ea. Jalapeño diced

1 qt chicken stock

1 pint milk

1 can Navy beans

8 oz. chicken breast grilled or roasted

2 T Cumin

3 T Chile powder

Pinch cayenne

TT salt and pepper

4 oz. butter

4 oz. flour

Using butter sauté all peppers and onions until soft.

Add flour and stir creating your roux.

Add remaining ingredients and simmer for 30 minutes.